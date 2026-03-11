Черевченко назвал причину побед "Динамо" после зимней паузы

"Динамо" неплохо играет, хорошая реализация моментов. Тут и хорошая работа Гусева, и игра футболистов на кураже.Стали выходить те, кто мало получал игровой практики при предыдущем тренере. Хорошая работа тренерского штаба на предсезонных сборах даёт свои плоды", - сказал Черевченко "Чемпионату".
На данный момент московское "Динамо" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков в 20-ти матчах. Бело-голубые одержали две победы в Российской Премьер-Лиге в двух матчах после возобновления сезона.
Следующая встреча подопечных Ролана Гусева состоится 14 марта против "Ростова". Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.