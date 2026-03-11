Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Байер
20:45
АрсеналНе начат
Буде-Глимт
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Реал Мадрид
23:00
Манчестер СитиНе начат
ПСЖ
23:00
ЧелсиНе начат

Черевченко назвал причину побед "Динамо" после зимней паузы

Бывший игрок "Локомотива" Игорь Черевченко высказался о выступлении "Динамо" после зимней паузы.
Фото: ФК "Динамо"
Российский специалист заявил, что в результатах "Динамо" есть заслуга как главного тренера, так и игроков.

"Динамо" неплохо играет, хорошая реализация моментов. Тут и хорошая работа Гусева, и игра футболистов на кураже.
Стали выходить те, кто мало получал игровой практики при предыдущем тренере. Хорошая работа тренерского штаба на предсезонных сборах даёт свои плоды", - сказал Черевченко "Чемпионату".

На данный момент московское "Динамо" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков в 20-ти матчах. Бело-голубые одержали две победы в Российской Премьер-Лиге в двух матчах после возобновления сезона.

Следующая встреча подопечных Ролана Гусева состоится 14 марта против "Ростова". Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится