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Форвард "Зенита" Педро: не думаю, что кто-то сможет остановить нас

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Вингер "Зенита" Педро не видит конкурентов в чемпионате России.
Фото: Чемпионат.com
- Я не думаю, что кто-то сможет остановить нас, если мы будем продолжать играть на том уровне, на котором играем. Мы просто должны продолжать в том же духе. Если есть какие-то ошибки, надо работать над их устранением на тренировках, чтобы они не повторялись в игре.

По итогам восьми сыгранных туров в текущем сезоне российской Премьер-лиги "Зенит" занимает первую строчку в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака на данный момент набрали 20 очков и опережают "Краснодар" и "Локомотив", идущие следом, на два балла. В следующем туре сине-бело-голубые примут на своем поле воронежский "Факел". Матч пройдет на стадионе "Газпром Арена" 21 сентября. Начало игры в 16:30 по местному времени.

Источник: "Советский спорт"

Педро Зенит
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