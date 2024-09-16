"Матч "Спартака" получился хороший, но были комментарии от бывших игроков, почему не было тех или иных футболистов. Самое смешное в этом торжестве, на что обратили внимание только Романцев, Дасаев и Мостовой: лучший вратарь "Спартака" и нашей страны Дасаев и один из лучших футболистов СССР и России Мостовой не вышли на поле. Это же смешно!", - приводит слова Мостового Metaratings.
11 сентября на "Лукойл Арене" в честь десятилетия со дня открытия домашнего стадиона московского клуба прошёл матч легенд "Спартака". В этой игре приняли участие бывшие звезды красно-белых, действующие футболисты и футболистки "Спартака", представители молодежных команд, болельщики и знаменитости. Встреча завершилась победой команды Романцева над командой Станковича со счётом 3:2.
"Лукойл Арена" была открыта 5 сентября 2014?года. Стадион вмешает 45 496 человек, ранее назывался "Открытие Арена", принимал матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года.
Мостовой - о матче легенд "Спартака": смешно, что Дасаев и Мостовой не вышли на поле
Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой высказался о прошедшем на прошлой неделе матче легенд московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"