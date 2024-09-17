"Очень тепло и позитивно вспоминаю 2 года, проведённые в ЦСКА. И команда на самом деле прониклась нашими идеями, целями, задачами. Результат — вторичен. Он важен, но есть и другие сослагательные. Самое главное — оценка наших болельщиков. Неважно, как встречают, не надо этого бояться. Важно, как тебя будут провожать. Надеюсь, мы в этом плане делали все верно", - сказал Федотов в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24".
Владимир Федотов возглавлял московский ЦСКА в 2022-2024 годах. В сезоне-2022/23 "армейцы" в чемпионате России за 30 туров набрали 58 очков и заняли второе место в турнирной таблице, отстав от "Зенита" на 12 очков. В Кубке России красно-синие дошли до финала, где в серии пенальти обыграли "Краснодар".
В сезоне-2022/23 ЦСКА в Суперкубке России в серии пенальти проиграли "Зениту". В чемпионате России "армейцы" за 30 туров набрали 48 очков и заняли шестое место в турнирной таблице, отстав от "Зенита" на 12 очков. В Кубке России красно-синие дошли до финала Пути РПЛ, где в серии пенальти уступили "Зениту".
Владимир Федотов - о своей работе в ЦСКА: результат важен, но вторичен
Российский тренер Владимир Федотов прокомментировал свою работу наставником московского профессионального футбольного клуба ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА