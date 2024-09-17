"Для этого парня это был "волшебный пинок". На самом деле я его еле?еле задел, не понимаю, из?за чего весь сыр?бор. Мне смешно от того, как они там все начали выступать в Telegram?каналах. На поле 30 минут молчали и обтекали, вернулись домой — и начали рассказывать какие?то истории. Но это их дело, они привыкли только языком чесать, потому что больше ничего не умеют", - приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".
7 сентября в Москве проходил финал Т-Лиги уличного футбола, в котором друг с другом встречались команды "Амкал" и Mandalorian. В одном из эпизодов игры Артём Дзюба, который выступал за команду Mandalorian, повздорил с игроков "Амкала" Антоном Чужим. Перепалка в итоге привела к тому, что бывший капитан сборной России пнул оппонента.
Судья матча не показал Дзюбе красную карточку, что требовали футболисты "Амкала", поэтому они в знак протеста отказались продолжить играть и покинули поле. Таким образом, матч завершился техническим поражением "Амкала".
"Это был "волшебный пинок". Артём Дзюба прокомментировал скандал с его участием в матче с "Амкалом"
Нападающий тольяттинского "Акрона" Артём Дзюба прокомментировал инцидент в финальном матче Т-Лиги уличного футбола, где футболист пнул игрока соперника.
Фото: ФК "Акрон"