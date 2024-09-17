— Удивлены, что Дзюба согласился пойти в "Акрон", который борется за выживание?
— Только начало чемпионата, почему они борются за выживание? У Артёма есть мечта быть как можно выше по голам и ассистам. Он следует свой мечте. Не было предложений от топ-клубов — пошёл куда позвали, - цитирует Иванова "Чемпионат".
В летнее трансферное нападающий Артем Дзюба перешел в тольяттинский "Акрон" на правах свободного агента. Нападающий отметился голевой передачей в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с "Химками" (3:0), выйдя на поле на замену во втором тайме. После 8-ми сыгранных туров команда Заура Тедеева располагается на 11-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 8 набранных очков.
В прошлом сезоне форвард записал на свой счет 4 забитых мяча и 4 результативные передачи в 25-ти встречах во всех турнирах за московский "Локомотив". Завтра, 18-го сентября, тольяттинский клуб примет на своем поле воронежский "Факел" в матче 4-го тура группового этапа Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени.
Полузащитник "Рубина" Иванов: Дзюба следует свой мечте. Не было предложений от топ-клубов - пошёл куда позвали
Полузащитник "Рубина" Олег Иванов высказался о переходе Артема Дзюбы в "Акрон".
Фото: ФК "Акрон"