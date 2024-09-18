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Нигматуллин: большая ответственность для Сафонова дебютировать за "ПСЖ" сразу в Лиге чемпионов

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Бывший вратарь "Локомотива" и сборной России Руслан Нигматуллин высказался об ожидаемом дебюте за "ПСЖ" российского голкипера Матвея Сафонова.
Фото: ФК "ПСЖ"
"Большая ответственность для Сафонова дебютировать сразу в Лиге чемпионов. Но тем интереснее и больше шансов Матвею себя проявить", – сказал Нигматуллин.

В эту среду, 18 сентября, "Пари Сен-Жермен" начнет свое выступление в Лиге чемпионов с домашнего матча с испанской "Жироной". Встреча пройдет на стадионе "Парк де Пренс", начало - в 22:00 по московскому времени.

В заявку парижан не вошел основной голкипер Джанлуиджи Доннарумма, итальянец повредил бедро в предыдущей игре с "Брестом". Зато в списке оказался Матвей Сафонов, он ещё не выходил на поле в официальных матчах, предстоящая встреча может оказаться дебютной для 25-летнего российского вратаря.

Напомним, Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара", где провел всю свою карьеру, "быки" получили за трансфер своего воспитанника 20 миллионов евро. Парижане подписали с россиянином долгосрочный контракт на 5 лет, до 2029 года.

Источник: "РБ Спорт"

Матвей Сафонов ПСЖ Руслан Нигматуллин
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