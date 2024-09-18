"У меня нет мнения по поводу Станковича. Потому что в нашем чемпионате должны работать русские тренеры. "Спартак" — это народная команда. Люди, которые оказываются в "Спартаке", до конца не понимают, куда они попадают. Не знаю, справился ли условный Аленичев лучше Станковича, но Деян пока справляется, команда показывает неплохой футбол", - сказал Силкин.
Деян Станкович возглавил "Спартак" этим летом, сменив на тренерском мостике испанца Гильермо Абаскаля. После восьми туров красно-белые под руководством сербского специалиста занимают пятое место, набрав 15 очков, до первой позиции команду разделяют пять баллов. Следующую игру РПЛ спартаковцы проведут дома против московского "Динамо", встреча состоится 22 сентября на стадионе "Лукойл Арена".
До того, как возглавить "Спартак" Деян Станкович успешно работал в венгерском "Ференцвароше" и сербской "Црвене Звезды", обе команды серб приводил к чемпионствам. Также бывший футболист работал в Серии А, тренируя итальянскую "Сампдорию", но больших успехов в Италии Станкович не добился.
Источник: Legalbet
Силкин: у меня нет мнения по поводу Станковича, потому что в РПЛ должны работать русские тренеры
Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин поделился мнением о главном тренере "Спартака" Деяне Станковиче.
Фото: ФК "Спартак"