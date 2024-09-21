- По силам ли нам выиграть Кубок? Думаю, да. С теми соперниками, которые есть у нас в группе, мы играем и в чемпионате. И мы всегда выглядим на поле достаточно уверенно, добиваемся нужного результата. Поэтому считаю, нам по силам двигаться к трофею, - цитирует защитника махачкалинской команды "Матч ТВ".
В среду махачкалинский клуб играл с московским "Динамо" в Кубке России, основное время матча завершилось вничью (2:2), а в серии пенальти точнее оказались игроки столичной команды.
В активе дагестанской команды семь баллов и третья строчка в группе А. В следующем матче Кубка России махачкалинское "Динамо" отправится в гости к "Крыльям Советов", игра пройдет 2 октября.
В РПЛ "Динамо" имеет в своем активе девять баллов и располагается на девятой строчке в турнирной таблице. Завтра, 22 сентября, махачкалинцы встретятся с "Ростовом" в гостях, старт матча запланирован на 16:30 мск.
Защитник махачкалинского "Динамо" Сандрачук: нам по силам выиграть Кубок России
Футболист махачкалинского "Динамо" Александр Сандрачук ответил на вопрос, способна ли его команда выиграть Кубок России в этом сезоне.
Фото: ФК "Динамо Махачкала"