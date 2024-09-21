- Мы старались играть агрессивно, но опять немножко начали скромничать. Старались сделать так, чтобы "Зенит" не смог очень быстро сравнять счет. Нам нужно было поострее, понаглее действовать в атаке, несмотря на то, что мы выигрывали 1:0. Поэтому, конечно, свою роль сыграло. Наверное, было бы лучше, если бы мы позже забили этот мяч.
Сегодня, 21 сентября, состоялся матч в рамках 9-го тура российской Премьер-лиги, в котором "Зенит" принимал на своем поле воронежский "Факел". Игра проходила в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:1. Напомним, гости открыли счет уже на 8-й минуте, реализовав пенальти. Сине-бело-голубые сравняли счет только после перерыва благодаря точному удару нападающего Матео Кассьерры. На 67-й минуте форвард Лусиано Гонду вывел петербуржцев вперед, а еще через 20 минут
полузащитник Александр Ерохин установил окончательный счет на табло.
Источник: "СЭ"
Пятибратов - о быстром голе в ворота "Зенита": было бы лучше, если бы мы позже забили этот мяч
Главный тренер "Факела" Дмитрий Пятибратов прокомментировал поражение от "Зенита" в матче 9-го тура РПЛ (1:3).
Фото: ФК "Факел"