Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Акрон
2 - 5 2 5
КраснодарЗавершен
Зенит
3 - 1 3 1
ФакелЗавершен
Рубин
1 - 1 1 1
ЦСКА2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
2 - 2 2 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Тюмень
1 - 2 1 2
РодинаЗавершен
Сокол
1 - 1 1 1
СочиЗавершен
Шинник
1 - 1 1 1
ТорпедоЗавершен
КАМАЗ
0 - 2 0 2
УралЗавершен
Нефтехимик
0 - 0 0 0
АланияЗавершен
Балтика
21:15
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм
0 - 3 0 3
ЧелсиЗавершен
Тоттенхэм
3 - 1 3 1
БрентфордЗавершен
Фулхэм
3 - 1 3 1
НьюкаслЗавершен
Ливерпуль
3 - 0 3 0
БорнмутЗавершен
Астон Вилла
3 - 1 3 1
ВулверхэмптонЗавершен
Лестер
1 - 1 1 1
ЭвертонЗавершен
Саутгемптон
1 - 1 1 1
ИпсвичЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 0 0 0
Манчестер Юнайтед2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вальядолид
0 - 0 0 0
Реал СосьедадЗавершен
Осасуна
2 - 1 2 1
Лас-ПальмасЗавершен
Валенсия
0 - 0 0 0
Жирона1 тайм
Реал Мадрид
22:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Венеция
2 - 0 2 0
ДженоаЗавершен
Ювентус
0 - 0 0 0
Наполи2 тайм
Лечче
21:45
ПармаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
0 - 3 0 3
ФрайбургЗавершен
Бохум
2 - 2 2 2
ХольштайнЗавершен
Вердер
0 - 5 0 5
БаварияЗавершен
Унион
2 - 1 2 1
ХоффенхаймЗавершен
Айнтрахт
1 - 0 1 0
Боруссия М1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лилль
3 - 3 3 3
СтрасбургЗавершен
Ренн
1 - 0 1 0
Ланс1 тайм
Реймс
22:00
ПСЖНе начат

Пятибратов - о быстром голе в ворота "Зенита": было бы лучше, если бы мы позже забили этот мяч

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Факела" Дмитрий Пятибратов прокомментировал поражение от "Зенита" в матче 9-го тура РПЛ (1:3).
Фото: ФК "Факел"
- Мы старались играть агрессивно, но опять немножко начали скромничать. Старались сделать так, чтобы "Зенит" не смог очень быстро сравнять счет. Нам нужно было поострее, понаглее действовать в атаке, несмотря на то, что мы выигрывали 1:0. Поэтому, конечно, свою роль сыграло. Наверное, было бы лучше, если бы мы позже забили этот мяч.

Сегодня, 21 сентября, состоялся матч в рамках 9-го тура российской Премьер-лиги, в котором "Зенит" принимал на своем поле воронежский "Факел". Игра проходила в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:1. Напомним, гости открыли счет уже на 8-й минуте, реализовав пенальти. Сине-бело-голубые сравняли счет только после перерыва благодаря точному удару нападающего Матео Кассьерры. На 67-й минуте форвард Лусиано Гонду вывел петербуржцев вперед, а еще через 20 минут
полузащитник Александр Ерохин установил окончательный счет на табло.

Источник: "СЭ"

Дмитрий Пятибратов Факел Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится