Сообщается, что 32-летний форвард приступил к тренировкам, но с ограничениями. Ранее бразилец из-за повреждения пропустил матчи красно-белых с махачкалинском "Динамо" (в чемпионате) и с «Крыльями Советов" (в Кубке).
Этим летом Виллиан Жозе за 2 млн евро был выкуплен "Спартаком" у испанского "Бетиса". За это время нападающий принял участие в 6 матчах, в которых результативными действиями не отметился.
Источник: Metaratings
Metaratings: включение Виллиана Жозе в заявку "Спартака" на матч против "Динамо" находится под вопросом
По информации СМИ, включение нападающего Виллиана Жозе в заявку московского "Спартака" на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 против московского "Динамо" находится под вопросом.
Фото: ФК "Спартак"