"Не сказал бы, что перед этим чувствовалось, что он уйдет. Георгий — большой профессионал, до сих пор очень любит "Спартак". Он не показывал, не подавал виду, что скоро уйдет. И я бы не сказал, что его скорый уход ощущался. Всем до последнего казалось, что история "Спартака" и Джикии продлится", - приводит слова Свинова "Известия".
Минувшим летом у Георгия Джикии истёк срок действия контракта с московским "Спартаком". Руководство красно-белых не пожелало продолжить сотрудничество с 30-летним центральным защитником, поэтому Джикия вышел на рынок свободных агентов.
Бывший капитан сборной России в последний день перед закрытием трансферного окна подписал контракт по схеме "1+1" с подмосковными "Химками". Пока Георгий не был включён в заявку своей новой команды на официальные матчи.
Вратарь "Балтики" Свинов: Джикия до сих пор очень любит "Спартак"
Вратарь калининградской "Балтики" Илья Свинов прокомментировал уход из московского "Спартака" центрального защитника Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"