Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Химки
14:15
ОренбургНе начат
Спартак
16:30
ДинамоНе начат
Ростов
16:30
Динамо МхНе начат
Нижний Новгород
19:00
ЛокомотивНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
16:00
Ноттингем ФорестНе начат
Манчестер Сити
18:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
15:00
ЛеганесНе начат
Атлетик
17:15
СельтаНе начат
Вильярреал
19:30
БарселонаНе начат
Райо Вальекано
22:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фиорентина
0 - 0 0 0
Лацио1 тайм
Монца
16:00
БолоньяНе начат
Рома
19:00
УдинезеНе начат
Интер
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Байер
16:30
ВольфсбургНе начат
Штутгарт
18:30
Боруссия ДНе начат
Санкт-Паули
20:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монако
16:00
ГаврНе начат
Монпелье
18:00
ОсерНе начат
Анже
18:00
НантНе начат
Брест
18:00
ТулузаНе начат
Лион
21:45
МарсельНе начат

Вратарь "Балтики" Свинов: Джикия до сих пор очень любит "Спартак"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Вратарь калининградской "Балтики" Илья Свинов прокомментировал уход из московского "Спартака" центрального защитника Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"
"Не сказал бы, что перед этим чувствовалось, что он уйдет. Георгий — большой профессионал, до сих пор очень любит "Спартак". Он не показывал, не подавал виду, что скоро уйдет. И я бы не сказал, что его скорый уход ощущался. Всем до последнего казалось, что история "Спартака" и Джикии продлится", - приводит слова Свинова "Известия".

Минувшим летом у Георгия Джикии истёк срок действия контракта с московским "Спартаком". Руководство красно-белых не пожелало продолжить сотрудничество с 30-летним центральным защитником, поэтому Джикия вышел на рынок свободных агентов.

Бывший капитан сборной России в последний день перед закрытием трансферного окна подписал контракт по схеме "1+1" с подмосковными "Химками". Пока Георгий не был включён в заявку своей новой команды на официальные матчи.

Спартак Химки Георгий Джикия Балтика Илья Свинов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится