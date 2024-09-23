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Орлов: Тюкавин – молодец, он совершенствуется в индивидуальных способностях забивать голы

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Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о нападающем "Динамо" Константине Тюкавине.
Фото: ФК "Динамо"
"Тюкавин – молодец, он совершенствуется в индивидуальных способностях забивать голы. В моменте первого мяча в ворота "Спартака" он правильно открывался в глубину, а самое главное – когда рядом два защитника, он продолжает вести борьбу. И конкретно следит и видит весь процесс. Повторюсь, он молодец", - цитирует Орлова "РБ Спорт".

Вчера, 22-го сентября, московское "Динамо" сыграло вничью 2:2 со "Спартаком" в 9-м туре Российской Премьер-Лиги. Нападающий бело-голубых Константин Тюкавин отметился дублем, отличившись на 3-й и 90+4 минутах. В текущем сезоне форвард записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 результативные передачи в 10-ти матчах во всех турнирах.

По итогам сезона-2023/2024 Константин Тюкавин был признан лучшим игроком чемпионата России. После 9-ти сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 17 набранных очков. В следующем туре команда Марцела Лички сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо".

Геннадий Орлов Динамо Константин Тюкавин
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