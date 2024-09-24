- Барко - отличный футболист. Он всегда помогает команде на поле. Мне очень удобно играть с ним. У нас с Эсекьелем хорошая связь и взаимопонимание, - цитирует Угальде Legalbet.
Напомним, аргентинский полузащитник стал игроком красно-белых в летнее межсезонье, перейдя из "Ривер Плейта". Сумма трансфера составила 14 миллионов евро.
В текущем сезоне РПЛ 25-летний Барко принял участие в восьми матчах, забил четыре гола и сделал три ассиста на партнеров. Его контракт с клубом действует до 2027 года.
Красно-белые в девяти турах набрали 16 баллов и находятся на пятой позиции в таблице РПЛ.
Форвард "Спартака" Угальде: Барко - отличный футболист, мне удобно играть с ним
Манфред Угальде, выступающий за столичный "Спартак", оценил уровень своего партнера по команде Эсекьеля Барко.
Фото: ФК "Спартак"