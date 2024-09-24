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Форвард "Спартака" Угальде: Барко - отличный футболист, мне удобно играть с ним

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Манфред Угальде, выступающий за столичный "Спартак", оценил уровень своего партнера по команде Эсекьеля Барко.
Фото: ФК "Спартак"
- Барко - отличный футболист. Он всегда помогает команде на поле. Мне очень удобно играть с ним. У нас с Эсекьелем хорошая связь и взаимопонимание, - цитирует Угальде Legalbet.

Напомним, аргентинский полузащитник стал игроком красно-белых в летнее межсезонье, перейдя из "Ривер Плейта". Сумма трансфера составила 14 миллионов евро.

В текущем сезоне РПЛ 25-летний Барко принял участие в восьми матчах, забил четыре гола и сделал три ассиста на партнеров. Его контракт с клубом действует до 2027 года.

Красно-белые в девяти турах набрали 16 баллов и находятся на пятой позиции в таблице РПЛ.

Манфред Угальде Эсекьель Барко Спартак
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