- Упал ли уровень судейства? Нет. Нормальное судейство. Да, ошибаются. Все люди ошибаются. Свойственно ошибаться даже с VAR. Мы, футболисты, тоже ошибаемся, - цитирует футболиста красно-белых "Чемпионат".
"Спартак" в сезоне 2024/25 набрал в девяти турах 16 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице. На прошлой неделе красно-белые упустили победу над "Динамо", встреча завершилась со счетом 2:2.
Зобнин в этом сезоне принял участие в пяти встречах, но не отметился результативными действиями. Контракт 30-летнего футболиста со столичной командой истекает следующим летом.
"Спартак" 28 сентября встретится с "Локомотивом" в десятом туре РПЛ. Матч пройдет на "РЖД Арене" и начнется в 16:30 мск.
"Все люди ошибаются". Капитан "Спартака" Зобнин оценил уровень судейства в РПЛ
Полузащитник и капитан "Спартака" Роман Зобнин высказался о судействе в российском чемпионате.
Фото: ФК "Спартак"