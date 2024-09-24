Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Кубань-Холдинг
14:00
СочиНе начат
Амкар
17:00
ЧерноморецНе начат
Челябинск
17:00
ТюменьНе начат
Волга Ул
19:30
РоторНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
20:00
ОсасунаНе начат
Севилья
20:00
ВальядолидНе начат
Реал Мадрид
22:00
АлавесНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аталанта
21:45
КомоНе начат

"Все люди ошибаются". Капитан "Спартака" Зобнин оценил уровень судейства в РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник и капитан "Спартака" Роман Зобнин высказался о судействе в российском чемпионате.
Фото: ФК "Спартак"
- Упал ли уровень судейства? Нет. Нормальное судейство. Да, ошибаются. Все люди ошибаются. Свойственно ошибаться даже с VAR. Мы, футболисты, тоже ошибаемся, - цитирует футболиста красно-белых "Чемпионат".

"Спартак" в сезоне 2024/25 набрал в девяти турах 16 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице. На прошлой неделе красно-белые упустили победу над "Динамо", встреча завершилась со счетом 2:2.

Зобнин в этом сезоне принял участие в пяти встречах, но не отметился результативными действиями. Контракт 30-летнего футболиста со столичной командой истекает следующим летом.

"Спартак" 28 сентября встретится с "Локомотивом" в десятом туре РПЛ. Матч пройдет на "РЖД Арене" и начнется в 16:30 мск.

Роман Зобнин Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится