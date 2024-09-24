- Даже не знаю, как сказать... С одной стороны, товарищеский матч, да. За тридевять земель надо лететь. Это его мнение. Но я не знаю, как на это ответить. Можно ли считать это неуважением к стране и сборной? Думаю, что нет. Не вижу здесь ничего криминального.
Ранее нападающий "Зенита" Максим Глушенков заявил, что ему интереснее тренироваться с легионерами "Зенита", чем играть со сборной Вьетнама.
Напомним, во время сентябрьской международной паузы сборная России сыграла товарищеский матч с национальной командой Вьетнама, который состоялся в Ханое (3:0). Глушенков из-за травмы пропустил сентябрьский сбор российской команды.
В этот понедельник, 23 сентября, тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным включил Глушенкова в расширенный состав национальной команды на октябрьский учебно-тренировочный сбор.
Источник: "Известия"
Жирков - о словах Глушенкова про сборную России: не вижу здесь ничего криминального
Экс-игрок сборной России Юрий Жирков прокомментировал высказывание вингера "Зенита" Максима Глушенкова о национальной сборной.
Фото: ФК "Зенит"