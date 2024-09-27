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Деменко: Самара спешит с увольнением Осинькина, он очень хороший специалист

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Бывший футболист петербургского "Зенита" Максим Деменко прокомментировал возможное увольнение главного тренера самарских "Крыльев Советов" Игоря Осинькина.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Самара спешит с увольнением Осинькина. Команда идёт на 10-м месте, может подняться выше. Осинькин — это очень хороший специалист. На протяжении многих лет плодотворно работал, создал много интересных ребят. С Осинькиным, наверное, пошли недопонимания, он говорил, что нужно укреплять команду", - приводит слова Деменко Legalbet.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство самарских "Крыльев Советов" собирается после матча 11-го тура с московским "Локомотивом" уволить Игоря Осинькина и назначить наставником Сергея Игнашевича. Игорь Осинькин возглавляет самарский клуб с июля 2020 года. Под его руководством команда вернулась в Премьер-Лигу и вышла в финал Кубка России 2020/21.

После девяти туров "Крылья Советов" с 10-ю очками в активе занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/25.

Максим Деменко Крылья Советов Игорь Осинькин
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