"Самара спешит с увольнением Осинькина. Команда идёт на 10-м месте, может подняться выше. Осинькин — это очень хороший специалист. На протяжении многих лет плодотворно работал, создал много интересных ребят. С Осинькиным, наверное, пошли недопонимания, он говорил, что нужно укреплять команду", - приводит слова Деменко Legalbet.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство самарских "Крыльев Советов" собирается после матча 11-го тура с московским "Локомотивом" уволить Игоря Осинькина и назначить наставником Сергея Игнашевича. Игорь Осинькин возглавляет самарский клуб с июля 2020 года. Под его руководством команда вернулась в Премьер-Лигу и вышла в финал Кубка России 2020/21.
После девяти туров "Крылья Советов" с 10-ю очками в активе занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/25.
Деменко: Самара спешит с увольнением Осинькина, он очень хороший специалист
Бывший футболист петербургского "Зенита" Максим Деменко прокомментировал возможное увольнение главного тренера самарских "Крыльев Советов" Игоря Осинькина.
Фото: ФК "Крылья Советов"