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Личка: не считаю, что в России слабые арбитры. В АПЛ судьи иногда хуже ошибаются

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Главный тренер "Динамо" Марцел Личка поделился мнением о российских рефери.
Фото: ФК "Динамо"
- Меня не разочаровывает уровень судейства в РПЛ - в той же АПЛ судьи иногда хуже ошибаются. Я не считаю, что в России слабые судьи. Главное, чтобы арбитры анализировали свои ошибки.

По итогам 9 сыгранных туров московское "Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Команда Марцела Лички набрала на данный момент 17 очков. От тройки лидеров бело-голубые отстают на 4 очка, а от возглавляющего чемпионат России "Зенита" на 6 баллов.

В следующем туре москвичи сыграют в гостях против махачкалинского "Динамо". Матч состоится в воскресенье, 29 сентября.

Источник: "РБ Спорт"

Марцел Личка Динамо
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