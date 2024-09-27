- Меня не разочаровывает уровень судейства в РПЛ - в той же АПЛ судьи иногда хуже ошибаются. Я не считаю, что в России слабые судьи. Главное, чтобы арбитры анализировали свои ошибки.
По итогам 9 сыгранных туров московское "Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Команда Марцела Лички набрала на данный момент 17 очков. От тройки лидеров бело-голубые отстают на 4 очка, а от возглавляющего чемпионат России "Зенита" на 6 баллов.
В следующем туре москвичи сыграют в гостях против махачкалинского "Динамо". Матч состоится в воскресенье, 29 сентября.
Источник: "РБ Спорт"
Личка: не считаю, что в России слабые арбитры. В АПЛ судьи иногда хуже ошибаются
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка поделился мнением о российских рефери.
Фото: ФК "Динамо"