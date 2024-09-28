- Не было сомнений, что Дзюба будет в порядке. Три результативных действия в двух матчах - впечатляющий показатель.
А ведь находились люди, которые уже списали Артема со счетов. И в этом плане "Акрону" повезло, что другие клубы РПЛ испугались подписывать контракт с Дзюбой. Им достался мотивированный игрок высокого класса, - цитирует бывшего главного тренера "Томи" "РБ Спорт".
Напомним, Дзюба в конце прошлого сезона покинул столичный "Локомотив" в связи с истечением срока трудового договора. В сентябре "Акрон" сообщил о переходе Дзюбы на правах свободного агента. Контракт с форвардом подписан до конца сезона.
36-летний Дзюба в этом сезоне РПЛ провел за "Акрон" два матча и сделал три голевые передачи на партнеров.
Тольяттинский клуб набрал в девяти турах восемь очков и располагается на 12-й строчке в таблице. В следующем туре "Акрон" на выезде встретится с "Ростовом", матч пройдет 28 сентября, старт игры запланирован на 20:00 мск.
Непомнящий о Дзюбе: "Акрону" повезло, что другие испугались его подписывать
Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался об игре форварда Артема Дзюбы в составе "Акрона".
Фото: ФК "Акрон"