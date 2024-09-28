Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
ЦСКА
3 - 0 3 0
Ахмат2 тайм
Локомотив
16:30
СпартакНе начат
Краснодар
19:30
ЗенитНе начат
Ростов
20:00
АкронНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
0 - 1 0 1
Манчестер Сити1 тайм
Ноттингем Форест
17:00
ФулхэмНе начат
Эвертон
17:00
Кристал ПэласНе начат
Челси
17:00
БрайтонНе начат
Брентфорд
17:00
Вест ХэмНе начат
Арсенал
17:00
ЛестерНе начат
Вулверхэмптон
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
0 - 0 0 0
Алавес1 тайм
Райо Вальекано
17:15
ЛеганесНе начат
Реал Сосьедад
19:30
ВаленсияНе начат
Осасуна
22:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Удинезе
16:00
ИнтерНе начат
Дженоа
19:00
ЮвентусНе начат
Болонья
21:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
16:30
ШтутгартНе начат
Фрайбург
16:30
Санкт-ПаулиНе начат
Боруссия М
16:30
УнионНе начат
Майнц
16:30
ХайденхаймНе начат
РБ Лейпциг
16:30
АугсбургНе начат
Бавария
19:30
БайерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ланс
18:00
НиццаНе начат
Гавр
20:00
ЛилльНе начат
Монако
20:00
МонпельеНе начат

Непомнящий о Дзюбе: "Акрону" повезло, что другие испугались его подписывать

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался об игре форварда Артема Дзюбы в составе "Акрона".
Фото: ФК "Акрон"
- Не было сомнений, что Дзюба будет в порядке. Три результативных действия в двух матчах - впечатляющий показатель.

А ведь находились люди, которые уже списали Артема со счетов. И в этом плане "Акрону" повезло, что другие клубы РПЛ испугались подписывать контракт с Дзюбой. Им достался мотивированный игрок высокого класса, - цитирует бывшего главного тренера "Томи" "РБ Спорт".

Напомним, Дзюба в конце прошлого сезона покинул столичный "Локомотив" в связи с истечением срока трудового договора. В сентябре "Акрон" сообщил о переходе Дзюбы на правах свободного агента. Контракт с форвардом подписан до конца сезона.

36-летний Дзюба в этом сезоне РПЛ провел за "Акрон" два матча и сделал три голевые передачи на партнеров.

Тольяттинский клуб набрал в девяти турах восемь очков и располагается на 12-й строчке в таблице. В следующем туре "Акрон" на выезде встретится с "Ростовом", матч пройдет 28 сентября, старт игры запланирован на 20:00 мск.

Валерий Непомнящий Артем Дзюба Акрон
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится