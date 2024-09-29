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Нападающий Койта: очень жду своего первого гола за ЦСКА

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Форвард московского ЦСКА Секу Койта рассказал, что очень хочет забить дебютный мяч в составе "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА
"Я сам очень жду своего первого гола за ЦСКА. Надеюсь, что это будет очень скоро. И как только это произойдет, обязательно отпраздную забитый мяч с болельщиками. Это очень важно для меня", - цитирует игрока "РБ Спорт".

Секу Койта, играющий на позиции нападающего, перебрался в московский ЦСКА минувшим летом в качестве свободного агента. 24-летний малиец принял участие в 9 матчах российской Премьер-лиги в 4 играх Кубка России, провел на поле в сумме 507 минут, но пока не отличился результативными действиями.

Следующий матч красно-синие проведут в Нижнем Новгороде против "Пари НН" в рамках кубковой встречи. Поединок состоится во вторник, 1 октября.

Секу Койта ЦСКА
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