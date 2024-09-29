Напомним, встреча между "Краснодаром" и "Зенитом" прошла в субботу и завершилась победой "быков" со счетом 2:0.
В первом тайме футболист краснодарской команды Виктор Тормена наступил в область паха нападающему сине-бело-голубых Лусиану Гонду, который в тот момент лежал на газоне. Главный судья встречи наказал игрока "Краснодара" желтой карточкой.
- Тормена сделал опасный для продолжения рода наступ уже после свистка, зафиксировавшего его нарушение. Тормена, очевидно, мог избежать этого, но не стал.
Будем ожидать разъяснений действий судьи на ВАР и главного арбитра, - передает слова руководителя "Зенита" Sport24.
"Зенит" после матча с "Краснодаром" опустился с первого места на третью строчку, в активе сине-бело-голубых 23 очка. Лидирует "Краснодар", набравший 24 балла.
"Он мог избежать этого наступа, но не стал". В "Зените" высказались о действиях защитника "Краснодара" Тормены
Председатель совета директоров "Зенита" Александр Медведев высказался о наступе защитника "Краснодара" Виктора Тормены в очном матче команд.
Фото: Скриншот с трансляции "Матч ТВ"