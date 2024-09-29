- По товарищеским играм во время сборов было видно, что "Спартак" играет на легких ногах. Конечно, проще создать веселую атмосферу хи-хи, ха-ха, обнимашки, стандартные любимые фразы про упражнения с мячом, а не убиваться на тренировках, заделав фундамент на предстоящий сезон.
Поэтому с командами, которые играют интенсивно, с прессингом у "Спартака" будут проблемы, - цитирует Салихову "СЭ".
Напомним, "Спартак" в субботу потерпел второе поражение в сезоне. В матче с "Локомотивом" спартаковцы пропустили три мяча и опустились на шестую строчку в таблице РПЛ.
В 11-м туре чемпионата коллектив Деяна Станковича при своих болельщиках сыграет с "Ростовом", матч пройдет 5 октября, начало - в 19:00 мск.
Зарема Салихова - о "Спартаке": проще создать веселую атмосферу, обнимашки, а не убиваться на тренировках
Зарема Салихова, супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, дала свой комментарий после матча красно-белых с "Локомотивом".
Фото: Официальный сайт РПЛ