- с Карраскалем история интересней. У Федотова есть четкие требования по каждой позиции. Если ты их не выполняешь - тебе об этом говорят. Дальше уже вопрос в том, как ты воспринимаешь слова тренера.
Карраскаль потом перестал слушаться - из-за этого в концовке позапрошлого чемпионата присел на лавку. Потом началась подготовка к новому сезону. В первом тайме товарищеского матча против "Динамо" мы заметили, что Хорхе снова начал выключаться из эпизодов, не дорабатывать, хотя мы ему не раз говорили, что так делать нельзя.
В перерыве Валентиныч снова озвучил ему претензии, а он взял психанул - снял футболку и отказался выходить на второй тайм. Вот и вся история, - цитирует Фоменко Sport24.
26-летний колумбиец покинул "армейский" клуб прошлым летом, подписав четырехлетний контракт с "Динамо". Сумма трансфера, по сообщениям в СМИ, составила пять с половиной миллионов евро. Также полтора миллиона "армейцы" могут получить в виде бонусов.
Карраскаль выступал за ЦСКА с февраля 2022 года. Сначала он был арендовал у "Ривер Плейта", после чего подписал полноценный контракт со столичным клубом. Вместе с ЦСКА он становился победителем Кубка России.
В текущем сезоне Карраскаль провел за "Динамо" семь матчей в РПЛ и отметился одним забитым мячом.
Трансферная стоимость атакующего полузащитника "бело-голубых" оценивается порталом Transfermarkt в восемь миллионов евро.
"Ему озвучили претензии, а он психанул и отказался выходить на второй тайм". Фоменко рассказал историю про Карраскаля
Олег Фоменко, ранее входящий в штаб Владимира Федотова в ЦСКА, рассказал, как полузащитник Хорхе Карраскаль не выполнял требования в "армейском" клубе.
Фото: ПФК ЦСКА