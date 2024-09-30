Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц. По его словам, болельщики хозяев во время предматчевой разминки кричали оскорбительные скандирования в адрес петербургского клуба.
Напомним, встреча между "Краснодаром" и "Зенитом" прошла 28 сентября и завершилась уверенной победой "быков" со счетом 2:0. Оба мяча были забиты в конце второго тайма.
Команда Мурада Мусаева набрала 24 очка и возглавила таблицу чемпионата России, "Зенит" опустился на третью строчку в турнирной таблице.
В следующем туре "быки" на своем поле примут "Химки", встреча пройдет 6 октября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Источник: "Матч ТВ"
"Краснодар" может быть наказан за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес "Зенита"
На ближайшем заседании КДК РФС рассмотрят оскорбительные скандирования болельщиков "Краснодара" в адрес "Зенита".
Фото: ФК "Краснодар"