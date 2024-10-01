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Вандерсон - об игре за московское "Динамо" ужасное время

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Бывший нападающий "Краснодара" Вандерсон прокомментировал период своего выступления за московское "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Это странная ситуация. Я приходил туда в статусе звезды, чтобы играть в старте. Прошло полгода после моего трансфера, и три человека в клубе сказали, что больше не хотят меня видеть. Попросили найти другую команду. Они [тренеры] постоянно менялись. Говорили, что шансы будут. Я ждал, хорошо тренировался, но ничего не менялось. Ужасное время", - приводит слова Вандерсона "СЭ".

Вандерсон в статусе свободного агента перешёл из "Краснодара" в московское "Динамо" в июле 2017 года. В составе бело-голубых бразильский нападающий выступал до января 2018 года. Всего футболист за "Динамо" принял участие в 14 матчах (601 минута, или, в среднем, 42,9 мин. за игру), в которых забил 1 гол, отдал 2 голевые передачи, получил 1 жёлтую карточку.

Далее Вандерсон продолжил свою карьеру в турецком клубе "Аланьяспор". Свою карьеру бразилец завершил в июле 2021 года.

Динамо
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