"Абаскаль хочет вернутся в РПЛ? Это логично, где ему еще работу-то дадут? Я не пойму, если кто-то из РПЛ возьмет Абаскаль — зачем он нужен? Это не тренер", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".
Гильермо Абаскаль возглавлял московский "Спартак" с лета 2022 года по апрель текущего года. Под его руководством команда становилась бронзовым призером чемпионата России.
Испанский специалист после работы в "Спартаке" возглавил испанскую "Гранаду", однако был отправлен в отставку после 6-ти сыгранных туров - клуб располагался на 12-й строчке в турнирной таблице Сегунды с 6-ю набранными очками. Абаскаль вернулся в Москву и посетил матч 9-го тура РПЛ "Спартак" - "Динамо" (2:2).
Смородская: не пойму, если кто-то из РПЛ возьмет Абаскаля? Он не тренер
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась об экс-тренере "Спартака" Гильермо Абаскале.
Фото: ФК "Спартак"