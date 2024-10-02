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Смородская: не пойму, если кто-то из РПЛ возьмет Абаскаля? Он не тренер

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Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась об экс-тренере "Спартака" Гильермо Абаскале.
Фото: ФК "Спартак"
"Абаскаль хочет вернутся в РПЛ? Это логично, где ему еще работу-то дадут? Я не пойму, если кто-то из РПЛ возьмет Абаскаль — зачем он нужен? Это не тренер", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".

Гильермо Абаскаль возглавлял московский "Спартак" с лета 2022 года по апрель текущего года. Под его руководством команда становилась бронзовым призером чемпионата России.

Испанский специалист после работы в "Спартаке" возглавил испанскую "Гранаду", однако был отправлен в отставку после 6-ти сыгранных туров - клуб располагался на 12-й строчке в турнирной таблице Сегунды с 6-ю набранными очками. Абаскаль вернулся в Москву и посетил матч 9-го тура РПЛ "Спартак" - "Динамо" (2:2).

Ольга Смородская Гильермо Абаскаль Спартак
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