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Хомуха: зависимость от Глушенкова? "Зенит" и без него шесть раз подряд побеждал в РПЛ

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Российский тренер Дмитрий Хомуха высказался о зависимости "Зенита" от форварда Максима Глушенкова.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Хорошо, что сейчас пауза в чемпионате. Возможно, это и позволит Глушенкову быстро восстановиться. Ему придется постепенно вкатываться в игру. Для "Зенита" Глушенков - это существенная потеря. Зависимость "Зенита" от Глушенкова? Я бы не стал так говорить. Ни один клуб не может зависеть от одного игрока. Да, Максим - качественный футболист, но "Зенит" и без него шесть раз подряд побеждал в РПЛ", - заявил Хомуха.

"Зенит" является чемпионом России шести последних сезонов. После 10-ти туров текущего сезона сине-бело-голубые располагаются на 3-м месте в турнирной таблице РПЛ. В активе санкт-петербургского клуба 23 очка - на 1 очко меньше, чем у "Локомотива" и "Краснодара". Максим Глушенков перешел в "Зенит" из "Локомотива" в летнее трансферное окно.

В матче группового этапа Кубка России "Зенит" разгромил "Акрон" (5:1). Глушенков вышел на замену на 64-й минуте, но не доиграл матч из-за травмы. Ранее форвард уже пропустил 5 матчей в РПЛ и Кубке России из-за повреждения. Всего на старте сезона у Глушенкова 9+1 в 10-ти матчах за "Зенит" во всех турнирах.

Источник: "РБ Спорт"

Дмитрий Хомуха Зенит Максим Глушенков
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