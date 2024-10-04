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Агент Маухуба: у Мехди нет обид на российских судей, он зла не держит

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Агент Анис Эль-Мехди, представляющий интересы нападающего "Динамо" Эль-Мехди Маухуба, рассказал об отношении своего клиента к российским рефери.
Фото: ФК "Динамо"
- У Мехди нет обид на российских судей. Эпизод в матче со "Спартаком" уже в прошлом. Я общался с ним пару дней назад, он был очень мил, зла не держит. Для него главное — успехи команды на поле.

Напомним, в матче 9-го тура российской Премьер-лиги между "Спартаком" и "Динамо" (2:2) главный арбитр Сергей Иванов удалил марокканского форварда бело-голубых Эль-Мехди Маухуба за две желтые карточки.

21-летний нападающий перешел в московский клуб в августе нынешнего года. Игрок принял участие в 6 матчах за российскую команду, в которых забил один мяч и отдал один голевой пас на партнеров.

Источник: "РБ Спорт"

Мехди Маухуб Динамо
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