Экс-игрок ЦСКА: "Спартак" - однозначно фаворит в матче с "армейцами"

Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем матче красно-синих со "Спартаком" в Кубке России.
По словам Гришина, "Спартак" является фаворитом в матче с ЦСКА, но дерби - это игра на три результата.

- Фаворит однозначно "Спартак", потому что здесь всё логично: хорошая игра, Карседо нашел классное сочетание между игроками, хорошая схема. А у ЦСКА проблемы, их только слепой не видит.

Физически команда плохо готова, какие-то непонятные конфликты в раздевалке, смена тренера. Но такие игры, особенно кубковые — это всегда игра на три результата, всё может случиться, - цитирует Гришина "Матч ТВ".

В понедельник, 4 мая, ЦСКА объявил об уходе Фабио Челестини с поста главного тренера - специалист работал в клубе с лета прошлого года. Под его руководством красно-синие завоевали Суперкубок России, одержав победу над "Краснодаром". Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Дмитрий Игдисамов.

Сегодня, 6 мая, ЦСКА сыграет на выезде с московским "Спартаком" в матче финала Пути регионов Кубка России, стартовый свисток запланирован на 20:00 по столичному времени. В финале Пути РПЛ сыграют московское "Динамо" и "Краснодар" - первая встреча завершилась безголевой ничьей.

