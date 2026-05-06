Экс-игрок ЦСКА: "Спартак" - однозначно фаворит в матче с "армейцами"

- Фаворит однозначно "Спартак", потому что здесь всё логично: хорошая игра, Карседо нашел классное сочетание между игроками, хорошая схема. А у ЦСКА проблемы, их только слепой не видит.
Физически команда плохо готова, какие-то непонятные конфликты в раздевалке, смена тренера. Но такие игры, особенно кубковые — это всегда игра на три результата, всё может случиться, - цитирует Гришина "Матч ТВ".
В понедельник, 4 мая, ЦСКА объявил об уходе Фабио Челестини с поста главного тренера - специалист работал в клубе с лета прошлого года. Под его руководством красно-синие завоевали Суперкубок России, одержав победу над "Краснодаром". Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Дмитрий Игдисамов.
Сегодня, 6 мая, ЦСКА сыграет на выезде с московским "Спартаком" в матче финала Пути регионов Кубка России, стартовый свисток запланирован на 20:00 по столичному времени. В финале Пути РПЛ сыграют московское "Динамо" и "Краснодар" - первая встреча завершилась безголевой ничьей.