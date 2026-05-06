Экс-тренер махачкалинского "Динамо": для меня мат - это табу, особенно в Махачкале

Бывший главный тренер махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиев заявил, что старается не употреблять ненормативную лексику.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
По словам Биджиева, он старается не ругаться и мат для него неприемлем даже в раздевалке.

- Для меня это табу. Особенно когда работаешь в Махачкале.

Для меня мат неприемлем даже в раздевалке. Понятно, что какие-то слова иногда проскакивают, - приводит слова Биджиева "Чемпионат".

Хасанби Биджиев был главным тренером махачкалинского "Динамо" с февраля 2024 года по декабрь 2025 года. В 18 туре Российской Премьер-Лиги махачкалинское "Динамо" на своем поле уступило "Пари НН" со счетом 0:1. Во время матча несколько фанатов развернулись спиной к полю, продемонстрировав надпись "Биджиев, уходи". Наставник после встречи подал в отставку.

Новым главным тренером махачкалинцев стад Вадим Евсеев, который в нынешнем сезоне занимал аналогичный пост в новороссийском "Черноморце". По итогам 28 сыгранных туров команда располагается на 14 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 24 набранными очками.

