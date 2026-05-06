Экс-гендир "Динамо": клуб может пригласить Моуринью

"Динамо" может пригласить Моуринью. Они способны пригласить вообще кого угодно. В клубе с деньгами всё прекрасно, возможности есть.Можно даже попросить двоих-троих олигархов помочь. Поверьте мне, что они не откажут. Португалец принёс бы в команду победный дух", - сказал Заварзин "Советскому спорту".
На данный момент московское "Динамо" занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 39 очков. Главным тренером бело-голубых является Ролан Гусев.
Ранее Жозе Моуринью возглавлял английские "Челси" и "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и другие клубы. На данный момент португальский специалист является наставником "Бенфики".