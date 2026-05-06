Спортдир "Уфы" высказался о техническом поражении команды от "СКА-Хабаровска"

Спортивный директор "Уфы" Анзор Саная заявил, что в клубе не согласны с решением КДК РФС.
Фото: ФК "Уфа"
По словам Саная, в клубе не видят ни одного пункта, позволяющего принять решение КДК РФС.

- Если мы получим аргументированное обоснование данного решения и поймем, где и в чем мы могли сработать лучше, думаю, что мы согласимся.
Но на сегодняшний день мы не видим ни одного пункта в регламенте, позволяющего принять данное решение КДК, - приводит слова Саная "Матч ТВ".

Напомним, что "Уфа" не смогла вылететь на матч со "СКА-Хабаровском" из-за закрытого воздушного пространства - встреча 32 тура Первой Лиги не состоялась. КДК РФС присудил уфимцам техническое поражение со счетом 0:3.

По итогам 32 сыгранных туров "Уфа" занимает 15 место в турнирной таблице Первой Лиги с 31 набранным баллом. Хабаровчане располагаются на 14 строчке с 35 баллами в своем активе.

