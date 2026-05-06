Юран объяснил, почему "Спартак" имеет преимущество над ЦСКА в матче Кубка России

Бывший тренер ряда российских клубов Сергей Юран высказался о предстоящем матче "Спартака" и ЦСКА.
Фото: ФК ЦСКА
Российский специалист заявил, что домашний стадион "Спартака" дает небольшое преимущество красно-белым над ЦСКА.

"Допущу, что ЦСКА сейчас не в самом лучшем психологическом состоянии. Наверное, у "Спартака" есть небольшое преимущество из-за домашней арены.
Думаю, опытные игроки сейчас должны сплотить "армейцев", от них будет многое зависеть. Без тренера сложно будет им, конечно", - сказал Юран "Спорт-Экспрессу".

Сегодня, 6 мая, московские "Спартак" и ЦСКА сыграют в рамках финала Пути регионов Кубка России. Встреча пройдет на "Лукойл Арене". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Главным арбитром матча назначен Кирилл Левников.

