Встреча 6-го тура РПЛ пройдет в Краснодаре завтра, 6 октября, начало игры запланировано на 19:00 по столичному времени.
- Настрой на матч с "Краснодаром" - выходить и выигрывать. Каждая игра и каждые очки важны. "Краснодар" - играющая команда. Вообще не удивляет, что сейчас они лидируют в чемпионате, - цитирует футболиста подмосковной команды "Чемпионат".
31-летний Мирзов выступает за "Химки" с 2020 года. В текущем сезоне атакующий вингер провел за "Химки" 10 матчей в РПЛ и отметился одним забитым мячом.
"Химки" в этом сезоне набрали восемь баллов и занимают 13-е место в таблице РПЛ. "Краснодар" с 24 очками возглавляет таблицу.
Нападающий "Химок" Мирзов: настрой на матч с "Краснодаром" - выходить и выигрывать
Форвард "Химок" Резиуан Мирзов высказался перед матчем с "Краснодаром" в чемпионате России.
Фото: ФК "Химки"