Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Акрон
14:00
Нижний НовгородНе начат
Зенит
16:30
ОренбургНе начат
Рубин
19:00
АхматНе начат
Спартак
19:00
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
12:00
СКА-ХабаровскНе начат
Урал
16:00
ТорпедоНе начат
Тюмень
17:00
КАМАЗНе начат
Родина
20:00
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
14:30
ЛиверпульНе начат
Вест Хэм
17:00
ИпсвичНе начат
Арсенал
17:00
СаутгемптонНе начат
Лестер
17:00
БорнмутНе начат
Манчестер Сити
17:00
ФулхэмНе начат
Брентфорд
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Эвертон
19:30
НьюкаслНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
15:00
МальоркаНе начат
Хетафе
17:15
ОсасунаНе начат
Вальядолид
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Лас-Пальмас
19:30
СельтаНе начат
Реал Мадрид
22:00
ВильярреалНе начат
Леганес
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Удинезе
16:00
ЛеччеНе начат
Аталанта
19:00
ДженоаНе начат
Интер
21:45
ТориноНе начат
Верона
21:45
ВенецияНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
16:30
Боруссия ДНе начат
Бохум
16:30
ВольфсбургНе начат
Вердер
16:30
ФрайбургНе начат
Байер
16:30
ХольштайнНе начат
Санкт-Паули
19:30
МайнцНе начат
Аугсбург
21:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сент-Этьен
18:00
ОсерНе начат
Лилль
20:00
ТулузаНе начат
Марсель
21:45
АнжеНе начат
Ренн
22:00
МонакоНе начат

Нападающий "Химок" Мирзов: настрой на матч с "Краснодаром" - выходить и выигрывать

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Форвард "Химок" Резиуан Мирзов высказался перед матчем с "Краснодаром" в чемпионате России.
Фото: ФК "Химки"
Встреча 6-го тура РПЛ пройдет в Краснодаре завтра, 6 октября, начало игры запланировано на 19:00 по столичному времени.

- Настрой на матч с "Краснодаром" - выходить и выигрывать. Каждая игра и каждые очки важны. "Краснодар" - играющая команда. Вообще не удивляет, что сейчас они лидируют в чемпионате, - цитирует футболиста подмосковной команды "Чемпионат".

31-летний Мирзов выступает за "Химки" с 2020 года. В текущем сезоне атакующий вингер провел за "Химки" 10 матчей в РПЛ и отметился одним забитым мячом.

"Химки" в этом сезоне набрали восемь баллов и занимают 13-е место в таблице РПЛ. "Краснодар" с 24 очками возглавляет таблицу.

Резиуан Мирзов Химки Краснодар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится