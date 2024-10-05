Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Акрон
2 - 2 2 2
Нижний НовгородЗавершен
Зенит
0 - 0 0 0
Оренбург1 тайм
Рубин
19:00
АхматНе начат
Спартак
19:00
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
3 - 3 3 3
СКА-ХабаровскЗавершен
Урал
1 - 0 1 0
Торпедо1 тайм
Тюмень
17:00
КАМАЗНе начат
Родина
20:00
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен
Вест Хэм
0 - 0 0 0
Ипсвич1 тайм
Арсенал
0 - 0 0 0
Саутгемптон1 тайм
Лестер
0 - 0 0 0
Борнмут1 тайм
Манчестер Сити
0 - 0 0 0
Фулхэм1 тайм
Брентфорд
0 - 0 0 0
Вулверхэмптон1 тайм
Эвертон
19:30
НьюкаслНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
2 - 1 2 1
МальоркаЗавершен
Хетафе
17:15
ОсасунаНе начат
Вальядолид
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Лас-Пальмас
19:30
СельтаНе начат
Реал Мадрид
22:00
ВильярреалНе начат
Леганес
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Удинезе
0 - 0 0 0
Лечче1 тайм
Аталанта
19:00
ДженоаНе начат
Интер
21:45
ТориноНе начат
Верона
21:45
ВенецияНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
1 - 0 1 0
Боруссия Д1 тайм
Бохум
0 - 1 0 1
Вольфсбург1 тайм
Вердер
0 - 0 0 0
Фрайбург1 тайм
Байер
0 - 0 0 0
Хольштайн1 тайм
Санкт-Паули
19:30
МайнцНе начат
Аугсбург
21:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сент-Этьен
18:00
ОсерНе начат
Лилль
20:00
ТулузаНе начат
Марсель
21:45
АнжеНе начат
Ренн
22:00
МонакоНе начат

Экс-арбитр Лапочкин: судьи ошибаются и не получают наказание. Видимо, всех устраивает, если происходит такое

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказался об ошибках судей в матчах Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"
"Надо у судейского комитета спрашивать, почему нет последовательных санкций к судьям. Они должны объяснить это. Судьи ошибаются и не получают наказание. Видимо, всех устраивает, если постоянно происходит такое. Беспокоит отсутствие открытого механизма. Ведь кого-то наказывают, а кого-то нет. Что хочу, то и делаю", - сказал Лапочкин.

В прошедшем 10-м туре ошибку допустил арбитр Алексей Сухой, который обслуживал матч между "Краснодаром" и "Зенитом". Напомним, на 14-й минуте защитник Витор Тормена наступил в область паха нападающему петербуржцев Лусиано Гонду, Сухой ограничился желтой карточкой.

Петербургский клуб оспорил это решение в Экспертно-судейской комиссии РФС, которая признала ошибку рефери. Алексей Сухой должен был показать красную карточку игроку "быков".

Отметим, что в 11-м туре Алексея Сухого назначили на VAR в матче казанского "Рубина" и грозненского "Ахмата". Встреча пройдет 5 октября, начало - в 19:00 по московскому времени.

Источник: "РБ Спорт"

Сергей Лапочкин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится