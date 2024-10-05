"Надо у судейского комитета спрашивать, почему нет последовательных санкций к судьям. Они должны объяснить это. Судьи ошибаются и не получают наказание. Видимо, всех устраивает, если постоянно происходит такое. Беспокоит отсутствие открытого механизма. Ведь кого-то наказывают, а кого-то нет. Что хочу, то и делаю", - сказал Лапочкин.
В прошедшем 10-м туре ошибку допустил арбитр Алексей Сухой, который обслуживал матч между "Краснодаром" и "Зенитом". Напомним, на 14-й минуте защитник Витор Тормена наступил в область паха нападающему петербуржцев Лусиано Гонду, Сухой ограничился желтой карточкой.
Петербургский клуб оспорил это решение в Экспертно-судейской комиссии РФС, которая признала ошибку рефери. Алексей Сухой должен был показать красную карточку игроку "быков".
Отметим, что в 11-м туре Алексея Сухого назначили на VAR в матче казанского "Рубина" и грозненского "Ахмата". Встреча пройдет 5 октября, начало - в 19:00 по московскому времени.
Источник: "РБ Спорт"
Экс-арбитр Лапочкин: судьи ошибаются и не получают наказание. Видимо, всех устраивает, если происходит такое
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказался об ошибках судей в матчах Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"