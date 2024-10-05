"Хорошо, что Пакистан готов приехать, но я думаю, что случилось какое-то недопонимание. Скорее всего поздно дошло приглашение и поэтому так все происходит. Нельзя говорить о дилетантском подходе со стороны РФС? Нет. Это просто случайность. В РФС знают, как и что организовывать", - сказала Смородская.
Российский футбольный союз предложил сыграть сборной Пакистана товарищеский матч во время октябрьских сборов, однако Федерация футбола Пакистана отказалась от приглашения из-за нехватки времени к подготовке к встречи. Тренировочные сборы национальной команды начинается с 7 октября в Новогорске, на данный момент неизвестно, с какой командой будет играть сборная России.
Напомним, в 2022 году УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах.
Источник: "РБ Спорт"
Смородская - о товарищеских играх сборной: с Пакистаном случилось какое-то недопонимание
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала организацию РФС товарищеских матчей сборной России.
Фото: РФС