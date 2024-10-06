"У меня давно инсайды, я много чего знаю. Поэтому не удивлён. Но я в этом никак не участвовал", - цитирует Дзюбу "Матч ТВ".
Вчера, 5-го октября, "Пари НН" на выезде сыграл вничью с тольяттинским "Акроном" 2:2 в матче 11-го тура чемпионата России. После матча стало известно, что главный тренер нижегородцев Саша Илич отправлен в отставку. Напомним, что специалист в мае 2024 года сменил на этом посту Сергея Юрана и стал первым иностранным тренером в истории клуба.
После 11-ти сыгранных туров волжане располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 11-ю набранными очками в своем активе.
Дзюба - об увольнении Илича из "Пари НН": у меня давно инсайды, но я в этом не участвовал
Нападающий "Акрона" Артем Дзюба высказался об отставке с поста главного тренера "Пари НН" Саши Илича.
Фото: РПЛ