"Я прочитал, что у "Крыльев" приходят в руководство другие люди, тем более тут новый губернатор. У меня так же было, когда я последний раз возглавлял "Крылья". Я тренировал при Титове, он ушел, пришел другой - сразу началась такая же возня. В итоге мне пришлось уйти", - сказал Тарханов.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Игорь Осинькин может покинуть самарские "Крылья Советов". Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что ему позвонил капитан команды Александр Солдатенков и попросил разобраться в ситуации. В среду глава региона запланировал провести собрание с тренером и руководством клуба.
Игорь Осинькина возглавил самарские "Крылья Советов" в июле 2020 года, в прошлом сезоне команда заняла девятое место, набрав 41 очко. В текущем розыгрыше самарцы занимают 10-е место, набрав 11 очков после 13 туров.
Источник: "Матч ТВ"
Тарханов - о возможной отставке Осинькина: у меня так же было, когда я последний раз возглавлял "Крылья"
Бывший тренер "Крыльев Советов" Александр Тарханов прокомментировал информацию о скорой отставке нынешнего наставника самарского клуба Игоря Осинькина.
Фото: ФК "Крылья Советов"