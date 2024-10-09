"Состав у ЦСКА укомплектован хорошо. Линия обороны и полузащита очень приличные. Но немножко не везет в нападении: не очень-то забиваем. На первое место команда, конечно, в этом сезоне не потянет, но на второе-третье претендовать сможет. Только бы еще хорошо добавить вперед пару быстрых ребят - тогда все наладится", - цитирует Пономарева "Матч ТВ".
После 11-ти туров московский ЦСКА занимает в турнирной таблице РПЛ 4-е место. В активе подопечных Марко Николича 20 набранных очков. Отставание от "Краснодара" с "Локомотивом", возглавляющих чемпионскую гонку, составляет 7 очков. "Зенит", занимающий 3-е место, опережает "армейцев" на 6 очков.
В летнее трансферное окно состав ЦСКА пополнили шесть футболистов. Линию обороны укрепили защитником Данилом Круговым из "Зенита", он был подписан в качестве свободного агента. Бесплатно, также, пришли полузащитники Миралем Пьянич и Рифат Жемалетдинов. В атаку пришли Секу Коита из "Ред Булл Зальцбург" (свободный агент), Артем Шуманский из кипрского "Ариса" (1.5 млн евро) и Сауль Гуарирапа из "Сочи" (аренда за 400 тыс. евро).
Пономарев: на первое место ЦСКА, конечно, в этом сезоне не потянет, но на второе-третье претендовать сможет
Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев оценил турнирные перспективы "армейцев" в текущем сезоне.
Фото: официальный сайт ЦСКА