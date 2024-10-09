"Это еще раз говорит о том, что он очень важная фигура в команде. На мой взгляд, все сегодняшние достижения в становлении команды - это только его заслуга. Именно поэтому к нему такое отношение со стороны игроков и фанатов, и, я думаю, руководители это услышали", - сказал Сёмин.
Ранее в СМИ писали, что Игорь Осинькин покинет самарский клуб, а вместо него пригласят Сергея Игнашевича, ранее возглавлявшего калининградскую "Балтику". На фоне этих слухов Игнашевич посетил матч "Крыльев" с московским "Локомотивом". Далее в ситуации вмешался губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, ему лично позвонил капитан самарцев Александр Солдатенков.
В среду Федорищев провел собрание руководства клуба и тренерского состава, было решено сохранить пост главного тренера за Игорем Осинкиным как минимум до конца текущего сезона. Губернатор поставил задачу занять место не ниже восьмого в российском чемпионате.
После 11 туров "Крылья Советов" занимают 10-е место в таблице РПЛ, набрав 11 очков. В 12-м туре самарская команда сыграет в гостях против "Оренбурга", встреча пройдет 20 октября.
Источник: "Спорт Экспресс"
Сёмин: все сегодняшние достижения в становлении "Крыльев" - это заслуга Игоря Осинькина
Российский тренер Юрий Сёмин поддержал главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина, который остался в клубе после вмешательства губернатора Самарского области.
Фото: ФК "Крылья Советов"