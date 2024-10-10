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Нобоа: конечно, я слежу за РПЛ. Смотрю игры моих команд

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Полузащитник эквадорского клуба "Эмелек" Кристиан Нобоа признался, что продолжает следить за чемпионатом России.
Фото: ФК "Сочи"
"Конечно, я слежу за РПЛ. Смотрю как играют "Зенит", "Динамо", "Рубин" и "Ростов". Жаль, что сейчас в РПЛ нет "Сочи". Смотрю игры моих команд", - цитирует Нобоа "Чемпионат".

Эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа этим летом покинул российскую Премьер-лигу и вернулся в родной клуб "Эмелек". За время выступлений в чемпионате России 39-летний хавбек защищал цвета казанского "Рубина", московского "Динамо", "Ростова", петербургского "Зенита" и "Сочи".

Кристиан Нобоа Зенит Динамо Рубин Ростов Сочи
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