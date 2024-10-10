"Я мало играю? Да, это так, но это решение главного тренера. Конечно, я хотел бы играть больше. Но я упорно работаю и жду своего шанса", - приводит слова игрока "РБ Спорт".
Мозес Кобнан, играющий на позиции нападающего, выступает за "Краснодар" с января 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года. В нынешнем сезоне 22-летний нигерийский форвард принял участие в 16 матчах за краснодарскую команду и провел на поле 626 минут, за которые отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами на партнеров.
Форвард "Краснодара" Мозес Кобнан: я хотел бы играть больше, но это решение главного тренера
Нападающий "Краснодара" Мозес Кобнан недоволен своим игровым временем.
Фото: ФК "Краснодар"