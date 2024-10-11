"Я за российских тренеров и всегда говорю, что иностранцам дают больше времени на работу, больше шансов на ошибку, больше времени на исправление этих ошибок. Российских тренеров по каким-то причинам не ценят", - заявил Гунько.
Отметим, на данный момент в Российской Премьер-Лиги работают шесть иностранных специалистов. Места в московских клубах "Спартак", ЦСКА и "Динамо" получили соответственно серб Деян Станкович, его соотечественник Марко Николич и чешский тренер Марцел Личка. После увольнения из "Пари НН" серба Саши Илича его место занял белорус Виктор Гончаренко, работавший до этого в "Урале" и других российских клубах.
Бывший член тренерского штаба "Спартака", успевший поруководить красно-белыми, Владимир Слишкович возглавил "Оренбург", где до этого также был иностранный тренер Давид Деограсия. В подмосковных "Химках" после выхода команды в РПЛ вместо Андрея Талалаева пригласили испанского специалиста Франка Артигу.
Источник: "РБ Спорт"
Гунько: я за российских тренеров и всегда говорю, что иностранцам дают больше шансов на ошибку
Главный тренер армянского "Урарту" Дмитрий Гунько прокомментировал ситуацию с российскими тренерами в чемпионате России.
Фото: ФК "Динамо"