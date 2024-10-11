"За то время, что Личка работает в "Динамо", проблему игры в защите можно было уже решить. Иногда складывается впечатление, что обороны у "Динамо" просто не существует. И нападающие это никак не компенсируют. В атаке футболисты транжирят моменты. У таких игроков реализация должна быть лучше", - сказал Колосков.
Московское "Динамо" набрало 20 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 11 сыгранных туров. Команда Марцела Лички пропустила 12 мячей и забила 19, одержав шесть побед, дважды сыграв вничью и трижды проиграв. Для сравнения, идущий на первом месте "Краснодар" пропустил пять мячей, "Зенит" четыре, а занимающий третью позицию "Локомотив" пропустил 14 мячей, но при этом забил больше всех на данный момент - 26.
Напомним, в прошлом сезоне московское "Динамо" шло на первом месте в чемпионате перед последнем решающем туром. В итоге бело-голубые проиграли в последнем матче "Краснодару" (0:1) и не стали чемпионами, получив бронзовые медали. Тогда динамовцы пропустили 39 мячей за 30 туров, но при этом стали третьей командой РПЛ по голам.
Источник: My Webpage
Колосков: иногда складывается впечатление, что обороны у "Динамо" не существует
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал построение обороны московского "Динамо".
Фото: ФК "Зенит"