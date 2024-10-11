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Нападающий ЦСКА Мусаев высказался о возможном матче сборной России против Сирии

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Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о возможном матче сборной России с Сирией.
Фото: ПФК ЦСКА
"Прекрасно отношусь к этому. Международный опыт — есть опыт. Это всегда хорошо. В октябре, конечно, тоже хотелось сыграть, но ничего страшного, такое бывает", - цитирует Мусаева "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что сборная России в ноябрьскую международную паузу может провести товарищеские матчи с национальными командами Сирии и Брунея. В октябрьскую паузу Россия не смогла найти соперника для товарищеской встречи.

В текущем сезоне Тамерлан Мусаев провел за московский ЦСКА во всех турнирах 16 матчей и отметился 6-ю забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. На счету форварда 1 матч за сборную России и 1 забитый гол.

ЦСКА Сборная России сборная Сирии Тамерлан Мусаев
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