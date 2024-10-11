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Медведев - о словах Глушенкова про пиво: это широко распространенный метод восстановления водного баланса

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о словах Максима Глушенкова про употребление пива.
Фото: ФК "Зенит"
"Восстановление водного баланса после игр с помощью пива — широко распространенный в мире метод", - цитирует Медведева ТАСС.

Ранее нападающий петербургского "Зенита" Максим Глушенков заявил, что предпочитает после матчей употреблять две бутылки пиво, а не колу. Напомним, что россиянин перешел в петербургский клуб из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно за 6,3 миллионов евро.

После 11-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на 3-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на одно очко.

Зенит Александр Медведев Максим Глушенков
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