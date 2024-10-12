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Александр Головин: в отличие от России во Франции игроки за свое место готовы грызть и убивать на каждой тренировке

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Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал об отличии футболистов Лиги 1 от игроков РПЛ.
Фото: ФК "Монако"
"Просто во Франции игроки за свое место готовы грызть и убивать на каждой тренировке. Они ни на секунду не дают себе слабины. Отличие в этом. Но при этом не скажу, что в России не хотят ничего делать", - цитирует Головина Sport24.

В текущем сезоне Александр Головин провел за "Монако" во всех турнирах 7 матчей и не смог отметиться результативными действиями.

После 11-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 27 набранных очков, на второй строчке располагается московский "Локомотив" с таким же количеством очков.

Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении последних шести лет. По итогам сезона-2023/2024 петербургский клуб стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны.

Александр Головин Монако
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