"Просто во Франции игроки за свое место готовы грызть и убивать на каждой тренировке. Они ни на секунду не дают себе слабины. Отличие в этом. Но при этом не скажу, что в России не хотят ничего делать", - цитирует Головина Sport24.
В текущем сезоне Александр Головин провел за "Монако" во всех турнирах 7 матчей и не смог отметиться результативными действиями.
После 11-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 27 набранных очков, на второй строчке располагается московский "Локомотив" с таким же количеством очков.
Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении последних шести лет. По итогам сезона-2023/2024 петербургский клуб стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны.
Александр Головин: в отличие от России во Франции игроки за свое место готовы грызть и убивать на каждой тренировке
Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал об отличии футболистов Лиги 1 от игроков РПЛ.
Фото: ФК "Монако"