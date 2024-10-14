"Неприятная новость. Конечно, потеря Файзуллаева из-за травмы может сказаться на атакующем потенциале ЦСКА. Аббосбек – один из лидеров команды. Желаю ему крепкого здоровья и скорейшего восстановления", - цитирует Алдонина "РБ Спорт".
В текущем сезоне полузащитник провел за московский ЦСКА во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 6 миллионов евро, контракт Аббосбека с клубом рассчитан до лета 2026 года.
После 11-ти сыгранных туров команда Марко Николича располагается на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России и имеет в своем активе 20 набранных очков.
Сегодня, 14-го октября, стало известно, что Аббосбек Файзуллаев получил травму на тренировке сборной Узбекистана, о сроках восстановления полузащитника не сообщается.
Алдонин: потеря Файзуллаева из-за травмы может сказаться на атакующем потенциале ЦСКА
Экс-игрок московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался о полузащитнике Аббосбеке Файзуллаеве.
Фото: ПФК ЦСКА