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Алдонин: потеря Файзуллаева из-за травмы может сказаться на атакующем потенциале ЦСКА

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Экс-игрок московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался о полузащитнике Аббосбеке Файзуллаеве.
Фото: ПФК ЦСКА
"Неприятная новость. Конечно, потеря Файзуллаева из-за травмы может сказаться на атакующем потенциале ЦСКА. Аббосбек – один из лидеров команды. Желаю ему крепкого здоровья и скорейшего восстановления", - цитирует Алдонина "РБ Спорт".

В текущем сезоне полузащитник провел за московский ЦСКА во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 6 миллионов евро, контракт Аббосбека с клубом рассчитан до лета 2026 года.

После 11-ти сыгранных туров команда Марко Николича располагается на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России и имеет в своем активе 20 набранных очков.

Сегодня, 14-го октября, стало известно, что Аббосбек Файзуллаев получил травму на тренировке сборной Узбекистана, о сроках восстановления полузащитника не сообщается.

ЦСКА Евгений Алдонин Аббосбек Файзуллаев
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