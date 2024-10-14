"Задавайте вопрос о задержке зарплат футболистам, тому, кто написал эту информацию. Почему вы мне задаёте этот вопрос? Я не справочное бюро и "Химками" не занимаюсь, уже 100 раз об этом говорил. Наберите генеральному директору, налоговой или где это можно узнать. Если кто-то что-то пишет, то почему мы должны на это отвечать? Какую-то чушь несёт тот, кто это написал", - передаёт слова Садыгова "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что футболисты подмосковных "Химок" на протяжении трёх месяцев не получают заработную плату и премиальные выплаты.
После 11 туров в текущем сезоне Российской Премьер-лиги "Химки", набрав 8 очков (после 1 победы, 5 ничей, 5 поражений), занимают тринадцатое место в турнирной таблице. В следующем туре подмосковный клуб 19 октября примет на своём поле московский "Локомотив". Стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по московскому времени.
Туфан Садыгов - о задержках зарплаты в "Химках": несут какую-то чушь
Инвестор подмосковных "Химок" Туфан Садыгов прокомментировал новости о задержках зарплаты игрокам в футбольном клубе.
Фото: ФК "Химки"