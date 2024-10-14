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Масалитин: травмы Вендела и Глушенкова свели усилия "Зенита" на нет

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Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин оценил текущее положение в турнирной таблице чемпионата России после 11 туров.
Фото: ФК "Зенит"
"Все более-менее предсказуемо. Шестерка самых сильных наших команд находится наверху. Хотя есть небольшой отрыв от ЦСКА и "Спартака", но это всего два – три неудачных матча и отрыв сократится. Судя по тому, как стартовал "Зенит", шансов у соперников было мало, но травмы Вендела и Глушенкова свели на нет усилия питерцев. Этим тут же воспользовались "Краснодар" и "Локомотив", - приводит слова Масалитина "Евро-Футбол.Ру".

После 11 туров первое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги сезона-2024/25 занимает "Краснодар", который набрал 27 очков. Такое же количество набранных баллов и у московского "Локомотива", который уступает "быкам" из-за проигрыша в личной встрече.

На третьей строчке с 26 очками расположился петербургский "Зенит". Ниже в таблице находятся московские коллективы: ЦСКА, "Динамо" и "Спартак".

В 12 туре, который пройдёт в ближайшие выходные, "Краснодар" на выезде сыграет со "Спартаком", "Зенит" отправится в гости к "Акрону", "Локомотив" в Подмосковье встретится с "Химками".

Валерий Масалитин Спартак ЦСКА Зенит Краснодар Локомотив Маркус Вендел Максим Глушенков
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